Ferrari, doppia eliminazione al Q2: è la 2^ volta

Per la seconda volta dal 2006, anno di introduzione del nuovo format di qualifiche, entrambe le Ferrari falliscono l'ingresso al Q3: a Spa, Charles Leclerc chiude 13°, seguito da Sebastian Vettel. Nel 2012, l'altro precedente, con Alonso che rimontò fino al 1° posto.

Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno fallito l'ingresso al Q3 nelle qualifiche del GP del Belgio. Sul circuito di Spa, la Ferrari ha scritto la storia al contrario: per la seconda volta dall'introduzione del format nel 2006, entrambe le Rosse sono eliminate al Q2. Leclerc ha pagato un ritardo di +0''982 da Hamilton, Vettel +1''247. Già nel Q1, le due Ferrari erano riuscite a qualificarsi per un soffio, con il monegasco in bilico fino all'ultimo passaggio delle Alfa di Giovinazzi e Raikkonen.