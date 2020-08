L'anticipazione dell'intervista "Il mondo di Max" in onda questa sera sul canale 207 di Sky: "Le Mercedes hanno un grande vantaggio e migliorano sempre. Batterle? Io non mollo perché in questa stagione nulla è scontato". Il GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP BELGIO, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

Come si batte la Mercedes? Prova a spiegarlo Max Verstappen, pilota della Red Bull e che contro le Frecce d’Argento ha già vinto un duello in questa stagione. L’olandese è il protagonista de “Il Mondo di Max”, intervista esclusiva realizzata da Mara Sangiorgio e in onda questa sera su Sky Sport F1 (canale 207).

"Facciamo il massimo"

"Come si batte? E’ difficile con un vantaggio così grande rande in stagione; chi è in una situazione così guarda anche alla successiva ed è quello che fanno loro. Per noi serve un compromesso: lavorare sull’attualità o il futuro? Noi stiamo facendo il massimo, ma non è semplice prenderli. Per la macchina ma anche per il motore hanno fatto un grande progresso".