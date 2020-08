Gara-1 senza storia in Formula 3: Zendeli la domina dall'inzio alla fine. Sul podio per nessun pilota della Prema, ma salgono Pourchaire e Beckmann. Il weekend del GP del Belgio è in diretta su Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201) GP BELGIO DI F1: LA DIRETTA DI LIBERE E QUALIFICHE

Strapotere Lirimi Zendeli in Gara-1 a Spa. Il pilota della Trident ha dominato la priva dominata dall'inizio alla fine e ha ottenuto il primo successo in Formula 3. Podio per Pourchaire e Beckmann, mentre per prima volta in Gara 1 nessuna monoposto del team Prema è andata sul podio. Piastri, quinto al traguardo, è il nuovo leader del campionato dopo i problemi a Sargeant che invece chiude la sua gara ottavo.