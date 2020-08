Sfogo via radio dopo il pit stop, Leclerc si scusa

Charles Leclerc si è scusato via social per l'imprecazione in francese dopo un pit stop in cui aveva sfogato tutta la tensione di un Gran Premio molto complicato come quello vissuto dalla Ferrari in Belgio: "Sono desolato, non ho fatto apposta". La Rossa sui social: "Non smettiamo di lottare, ne usciremo grazie ai tifosi" FERRARI, IL COMMENTO DI CARLO VANZINI

Una frase e un'imprecazione, nella tensione di una gara complicata. Poi a mente fredda, le scuse via social. Charles Leclerc è stato protagonista a Spa di un weekend difficile, con il GP del Belgio chiuso al 14° posto dopo una miriade di problemi alla SF1000. Tra questi, un pit stop piuttosto lungo in cui sulla Ferrari numero 16 è stata caricata precauzionalmente dell’aria. Il monegasco non era stato avvertito per tempo via radio, tanto da lasciarsi scappare un'imprecazione in francese: "Putain de ça race", che non ha molto bisogno di traduzioni. Leclerc ha postato poco dopo un tweet di scuse: "Sono desolato per il team radio, forse avrei dovuto spegnere il microfono dopo il pit-stop. Non è stato fatto apposta”.