Leclerc e Vettel: "Sarà dura, ma siamo motivati"

Dopo la delusione del Gp del Belgio, con il 13° posto di Vettel e il 14° di Leclerc, le Ferrari proveranno a rialzare la testa nel Gran Premio di casa, quello d'Italia sul circuito di Monza. Il pilota monegasco lo scorso anno aveva conquistato il gradino più alto del podio e ricorda ancora con grande gioia quella giornata di festa: "A Monza ho vissuto qui l’emozione più forte della mia vita agonistica passando per primo sotto la bandiera a scacchi. Purtroppo questa volta le tribune saranno vuote dal momento che i tifosi, che un anno fa seppero rendere indimenticabile la cerimonia del podio, non potranno avere accesso all’autodromo. Siamo consapevoli - continua Leclerc - di non avere lo stesso livello di competitività del 2019 e per questo già sappiamo che non sarà un fine settimana facile. Non per questo però arriviamo demotivati all’appuntamento. Metteremo insieme gli sforzi di tutti per portare a casa il miglior risultato possibile”.