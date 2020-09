Regione Lombardia: "300 medici-infermieri a Monza"

Con un'ordinanza firmata dal governatore, Attilio Fontana, la Regione Lombardia permetterà l'accesso a 300 persone al prossimo GP d'Italia in programma domenica: "Una decisione simbolica, visto che assisteranno alla gara medici e infermieri che sono ancora in prima linea contro il coronavirus". Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato un'ordinanza in cui stabilisce in 300 spettatori il numero massimo di persone che potranno assistere al Gran Premio d'Italia di Formula Uno, in programma domenica a Monza. "Una decisione dal valore simbolico – ha spiegato il governatore della Regione Lombardia – visto che la possibilità di assistere al Gran Premio è destinata a una delegazione di medici e infermieri, assoluti protagonisti nella battaglia contro il coronavirus. Un segno d’attenzione verso chi, in piena emergenza e ancor oggi, è in prima fila quotidianamente”. Già nei giorni scorsi era stata comunicata la volontà di invitare 300 "eroi del Covid" come segno di gratitudine per quanto fatto in questi mesi di emergenza sanitaria. La nuova ordinanza di Regione Lombardia consente anche l'accesso al pubblico alla Supercoppa Italiana 2020 di basket, nell'ordine massimo del 25% della capienza di ogni impianto.