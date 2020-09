Il saluto di Claire e il video sui social

"È con il cuore infranto che lascio il mio ruolo all’interno della Williams - dice Claire nel comunicato - . Speravo di poter continuare a lungo e di lascieare l’eredità della famiglia alla generazione successiva. Però la necessità di trovare investitori per una serie di situazioni e fattori fuori dal nostro controllo, ha portato alla vendita del team a Dorilton Capital. Abbiamo sempre messo i nostri dipendenti al primo posto e questa è stata la scelta giusta per preservare i posti di lavoro. Nel gruppo Dorilton ci sono le persone giuste per permettere alla Williams di rialzare la testa e preservare la propria identità. Ho deciso di farmi da parte per permettere a Dorilton d' iniziare il loro lavoro”. Successivamente Claire Williams ha anche pubblicato un video sui social per salutare i fan e spiegare ulteriormente i motivi della scelta.