Le parole del team principal della Ferrari a Sky: "Monza potrebbe essere diversa da Spa per noi, curioso di vedere come andrà con le nuove direttive". E sul clima a Maranello: "Totale supporto e dialogo dai vertici". Poi il caso Racing Point: "Vogliamo chiarezza, quando ci sarà ritireremon l'appello". l GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

