Problemi per entrambe le Ferrari alla curva di Lesmo 1: Vettel va in testacoda e rischia di andare a sbattere contro le barriere, Leclerc esce di pista e va sull'erba, riuscendo miracolosamente a tenere in pista la SF1000. I tecnici dovranno lavorare sul bilanciamento della Rossa in vista delle qualifiche di sabato. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP ITALIA: IL PROGRAMMA