Antonio Giovinazzi è stato ospite a 'Paddock Live Show' al termine della prima giornata di prove libere del GP di Monza: "Il mio casco? Ho celebrato la bellezza dell'Italia. L'obiettivo è fare bene e rendere orgogliosi i tifosi. I 2 punti in Austria la più grande soddisfazione, peccato per l'incidente a Spa. Un peccato vedere la Ferrari faticare. Il mio futuro? Non è facile, il mio primo avversario è Kimi", ha detto il pilota dell'Alfa

GIOVINAZZI, UN CASCO PER L'ITALIA. FOTO