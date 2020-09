Uno Schumacher torna a vincere a Monza. E' stato Mick, figlio del 7 volte campione del mondo di F1, che in Formula 2 fa sua la Feature Race con il Team Prema. Schumi Jr fa parte della Ferrari Driver Academy. Secondo posto per l'italiano Ghiotto, terzo Lundgaard. Il GP d'Italia è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Mick Schumacher vince la Feature Race di Formula 2. Ma questa è più di una vittoria, perché da punto di vista emotivo il binomio Schumi-Monza fa venire i brividi. Il successo del figlio del sette volte campione del mondo di F1 è stato un mix di caparbietà e attesa. Attesa è un po' la parola d'ordine di Schumi Jr in una carriera che dove in molti sperano di vederlo presto tra i big. Ma che gara è stata?

Come nel 2019, ancora Callum Ilott in pole position. Il pilota FDA ha preceduto sulla sua Uni Virtuosi il giapponese Yuki Tsunoda di soli 30 millesimi, negandogli così la seconda pole consecutiva dopo quella fatta segnare a Spa nella scorsa settimana. Ilott in classifica generale è secondo a sei punti da Robert Schwartzman, ma il russo ha avuto una pessima qualifica e scatta solo dalla 15^ piazzola. In seconda fila parte Luca Ghiotto, già grande protagonista sul circuito brianzolo negli anni passati e protagonista fin qui di una stagione complicata da diversi problemi tecnici.

Al semaforo verde Ilott scatta davanti a tutti con le gomme morbide, benissimo Mick Schumacher secondo, terzo Lundgaard, Ghiotto da quarto cede la posizione a Tsunoda. Il leader Shwartzman è solo sedicesimo. Gruppo compatto nei primi cinque giri, fino a quando Mick Schumacher non decide di rompere gli indugi e attaccare Ilott per la prima posizione. Sesto giro, a più di 300 km/h, alla prima staccata arrivano in tre Tsunoda, Ghiotto e Lundgaard. C'è un contatto e Tsunoda sposta fuori Ghiotto, che tiene la sesta piazza sul ritorno di Nissany. Ottavo giro, pit stop per Deletraz e Shwartzman che inaugurano i rientri ai box per il cambio gomme obbligatorio. Due giri veloci portano Ghiotto vicinissimo al podio virtuale.

Al 12° giro Ilott e Tsunoda entrano in pit lane. Il pilota inglese si ferma davanti ai meccanici ma spegne la monoposto e butta via una infinità di secondi. Al giro seguente è Mick Schumacher a rientrare ai box. Leader virtuale della corsa diventa allora a metà gara Ghiotto, con 4"4 di vantaggio su Ticktum quando rientra al pit. 17° giro: Mazepin deve resettare la monoposto e scivola indietro. A dieci giri dal termine guida la corsa Mick Schumacher, davanti a Lundgaard e Ghiotto. Schwartzman è settimo.