Vettel, altro ritiro: "Meglio senza tifosi"

"Dobbiamo lavorare per un degno finale di stagione"

"Incubo? Non lo so, è molto difficile per noi al momento, per tutto il team - ha spiegato Vettel a 'Sky Sport F1' -. Siamo in quella posizione e dobbiamo cercare di fare il meglio possibile per avere un finale degno di stagione. C'è tanto lavoro da fare, dobbiamo capire cosa non va. Vorrei essere in pista adesso e non in fondo ma davanti, ma dobbiamo fare i conti con ciò che abbiamo. Ultima a Monza con Ferrari? Quest'anno è molto diverso. Meglio non ci fossero i tifosi. La vita è questa. Al momento non ci sono aspetti positivi in F1, ma bisogna trovarne altrove. Ci concentriamo tanto sulle gare e in particolare su Monza, ma dobbiamo già guardare alla prossima settimana e ai lati positivi, anche se sono pochi. Mugello? Non possiamo aspettarci tantissimo, ma spero là potremo essere in posizione migliore. Podio difficile, aspettative basse. Speriamo di avere un weekend senza guai".