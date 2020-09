Ticktum vince Gara-2 a Monza. Schumi Jr. 4°

Il britannico della Driot Arnoux Motorsport vince Gara-2 a Monza precedendo al traguardo Lundgaard e Ilott. Quarto Mick Schumacher, che ieri aveva ottenuto il successo nella prima prova ed è secondo in classifica 5 punti da Ilott. A punti anche Shwartzman, Daruvala e Aitken. Il GP d'Italia di Formula 1 è oggi in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Al semaforo verde, in gara 2, parte bene dalla pole Ticktum, ma ancora una volta parte benissimo Mick Schumacher (ottavo) che nei primi due giri recupera ben quattro posizioni. Nei primi giri esce di scena subito Tsunoda per problemi elettrici, mentre Ghiotto storce un baffo (contatto con Aitken) e stessa sorte capita a Piquet. Al sesto giro Ghiotto si ferma a cambiare il musetto. Al settimo passaggio Schumacher tenta di resistere alla pressione di Zhou, ma finisce lungo e blocca a lungo la gomma anteriore sinistra, segnandola. Poco male perchè anche Zhou poche curve più tardi resta appiedato da un problema elettrico.

A metà corsa Ilott supera Deletraz, che fa da tappo permettendo a Ticktum di allungare in testa il vantaggio. Mick Schumacher, nonostante le vibrazioni, tiene il passo dei primi. A sette giri dal termine Lundgaard si sbarazza di Deletraz e guadagna la quarta posizione. In testa Ticktum ha 3"8 di vantaggio sul primo degli inseguitori e con intelligenza inizia a gestire la corsa. A quattro giri dal termine Nissany tocca Drugovich che si gira: virtual safety car. Al segnale verde il meno pronto è Ilott. Il più pronto è invece Mick Schumacher, che in un giro sorpassa Deletraz e si porta in quarta posizione. Nulla cambia più fino al termine. Sul traguardo passano nell'ordine Ticktum, Ilott, Lundgaard, Mick Schumacher, Deletraz, Shwartzman, Daruvala e Aitken, che vanno a punti.

Poco dopo il traguardo: un piccolo giallo Ticktum si ferma in via di fuga e nasce un piccolo giallo: problemi elettrici o di benzina? Nel secondo caso, il team potrebbe avere sbagliato i calcoli e incorrerebbe nella penalizzazione del pilota. Dalle prime parole scambiate col muretto, però, Ticktum non sembra affatto preoccupato. L'ordine di arrivo modifica nuovamente la classifica generale: ritorna leader Ilott (146), secondo però diventa Mick Schumacher (139) autore di un week-end straordinario, davanti a Shwartzman (138). I tre piloti della FDA monopolizzano così anche la graduatoria del campionato. In attesa della conferma ufficiale del successo di Ticktum, ovviamente una volta effettuate le verifiche.