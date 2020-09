Il pilota messicano spiega la rottura con la Racing Point: "Mi ha telefonato Lawrabce Stroll e mi ha detto che non avrei più guidato per loro. Non sapevo nulla, al di là delle voci che circolavano". La gara è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 208)

Era nell'aria da tempo, ma un addio e una rottura lasciano sempre amarezza. Si possono sintetizzare così le parole di Sergio Perez nella conferenza stampa del giovedì al Mugello. Il pilota messicano non sarà più alla guida della Racing Point (futura Aston Martin) dalla prossima stagione. Al suo posto è stato annunciato Sebastian Vettel. "Mercoledì ho ricevuto una telefonata da Lawrence Stroll che diceva che la squadra stava andando in una direzione diversa e che non avrei più guidato. Non mi era stato detto nulla prima, anche se sapevo da settimane tutte quelle voci". Perez, sempre nella giornata di ieri, ha postato su Twitter un messaggio per salutare i tifosi.