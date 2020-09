"È una nuova avventura per me con una casa automobilistica davvero leggendaria - ha aggiunto Seb - Sono rimasto impressionato dai risultati che il team ha ottenuto quest'anno e credo che il futuro sia ancora più luminoso".

“Tutti a Silverstone sono estremamente entusiasti di questa notizia. Sebastian è un campione e porta una mentalità vincente che corrisponde alle nostre ambizioni per il futuro come Aston".

Vettel story

Quattro Mondiali vinti alla Red Bull (dal 2010 al 2013) e nel 2015 il passaggio alla Ferrari diventato (col senno di poi) un'eredità pesante, troppo pesante, per provare a trasformare il presente della Rossa in un nuovo ciclo di successi: Sebastian Vettel e il mito di Michael Schumacher, un'accoppiata e un'analogia che nella testa dei tifosi del Cavallino aveva alimentato sogni e speranze. Nato d Heppenheim, 33 anni, Vettel con la Rossa ha centrato 14 vittorie (53 in carriera), 12 pole (57 in carriera), 109 GP (248 disputati in totale).