Lewis Hamilton si è presentato al Mugello con un appariscente completo a quadretti, con tanto di cappellino da pescatore, per poi postare sui social una foto che lo ritrae appoggiato a una Vespa rossa. In conferenza stampa: "Contento per Vettel in Aston Martin, è un grande innesto per la squadra". ll GP del Mugello è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) ROSSI, CHIACCHIERATA CON I PILOTI F1

Che Lewis Hamilton ami l'Italia non è una novità. La dolce vita, le belle donne, ma soprattutto i motori e la moda, due delle grande passioni del sei volte campione del mondo. Il britannico della Mercedes si è presentato al Mugello, nel giorno che precede il GP di Toscana Ferrari 1000, con un completo a quadretti davvero appariscente, con tanto di cappellino da pescatore. Non solo, Lewis ha postato sui social una foto del suo look mentre è appoggiato a una Vespa. Rigorosamente rossa...

Foto Instagram Lewis Hamilton