Nono weekend del Mondiale, secondo consecutivo in Italia: al Mugello temperature con massime di 33° C previsti per il giorno della gara. C'è una possibilità di pioggia: qui tutte le previsioni per il weekend. Il GP del Mugello è in diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV - ALLE 18 VALE ROSSI RISPONDE AI PILOTI F1

Il Mondiale di F1 fa tappa al Mugello per un Gran Premio che non ha precedenti sul tracciato toscano per la categoria. Condizioni meteo molto simili a quelle della scorsa settimana a Monza, ma c'è un rischio pioggia (anche se non creerà problemi all'attività in pista).

Venerdì 11 settembre: il meteo per le prove libere Semaforo verde alle 11 per le FP1. Sono previsti 29° C e qualche nuvola destinata a sparire nel corso della seconda sessione (FP2 con temperature più alte e vento in diminuzione). In serata possibilità di pioggia tra le 18 e le 21.

Sabato 12 settembre: il meteo per libere e qualifiche Il via delle Libere 3 alle 12. Caldo e cielo senza nuvole, con temperature che potrebbero sfiorare i 30° C a mezzogiorno (FP3) e i 32° C nel corso delle qualifiche.