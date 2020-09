La Safety Car del GP di Toscana in programma domenica sarà speciale: la Mercedes AMG infatti è stata dipinta totalmente di rosso per celebrare le mille gare nel Mondiale della Ferrari. Un omaggio per la Scuderia di Maranello, che potrà festeggiare davanti ai proprio tifosi un traguardo storico. La F1 è al Mugello: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV