Come un anno fa, Mick Schumacher salirà su una monoposto del papà: si tratta della Ferrari F2004 e il suo giro anticipierà la gara del Mugello. Schumi Jr, secondo nel campionato di F2, dovrebbe debuttare nelle prime libere del GP di Germania con l'Alfa Romeo Racing. La gara del Mugello è in diretta Sky Sport F1 (canale 207)

Sarà un momento suggestivo, come quello già vissuto lo scorso anno. In occasione del GP del Mugello, prima volta della Formula 1 sul tracciato toscano, Mick Schumacher salirà sulla Ferrari F2004 del papà Michael. Il pilota della Prema, in corsa per vince r il titolo in Formula 2 (è secondo con 143 punti, -6 dal leader Ilott), girerà sulla F2204 prima della gara, anticipando il probabile debutto tra i grandi nelle prime libere del weekend del Nurburgring con l'Alfa Romeo Racing. Mick già nel novembre 2019 aveva guidato una monoposto del papà, ovvero la F2002, poi andata all'asta, mentre otto mesi dopo. nel weekend di gara a Hockenheim, era salito proprio sulla F2004.