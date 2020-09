Brutto incidente per Lando Norris all'uscita della Curva 3, il Poggio Secco: il britannico della McLaren esce largo, va sulla ghiaia e termina con un duro impatto contro le barriere. Nessuna conseguenza per il pilota, tornato ai box a bordo di uno scooter. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

