Il danese del Team Prema si ripete dopo Monza e ottiene la terza vittoria stagionale in Formula 3. Secondo Hughes e terzo Pourchaire. Il weekend del GP del Mugello è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

E' del danese Frederik Vesti, Team Prema, la vittoria nella Gara-1 di Formula 3 al Mugello. Griglia di partenza ancora una volta sconvolta dalle penalità, questa volta conseguenti alla gara 2 di Monza, che vedono coinvolti in negativo Piastri e Sargeant -duellanti in testa alla graduatoria e in lotta per il titolo 2020- retrocessi al via rispettivamente di cinque e tre posizioni. In pole position ancora una volta il tedesco Zendeli, con accanto Hughes. Sargeant parte dalla terza fila, Piastri dalla ottava, i "terzi, quarti, quinti, sesti incomodi" sono in mezzo a fare da tampone fra i due: Pourchaire e Beckmann in quarta fila, Lawson in sesta, addirittura Vesti in seconda alle spalle dei migliori. Alla luce verde scatta meglio di tutti Zendeli. Bene Vesti e Sargeant che si incollano a Hughes, Piastri non recupera nulla. In ottica campionato è importante il brillante avvio del giovanissimo Theo Pourchaire che, nel corso del primo giro sorpassa Sargeant e si colloca in quarta piazza proprio dietro Vesti, il terzo alfiere del team Prema già campione stagionale a squadre. Al quarto passaggio si sfiorano in testa alla corsa Zendeli e Hughes, ma senza conseguenze. Piastri soffre, superato Nannini passa anche Peroni e risale in quattordicesima posizione. Nel corso della settima tornata Hughes passa su Zendeli e si porta al comando della corsa, dietro di loro Pourchaire viene scavalcato da Sargeant e ritorna quinto. Al nono giro Pourchaire ritorna davanti a Sargeant, è lotta dura per punti pesantissimi. Al dodicesimo giro Zendeli difende da campione su Hughes. Ma al giro dopo è costretto a cedere il passo.

A metà gara Piastri intanto è dodicesimo e mira la decima posizione finale per partire davanti in gara 2, per effetto della inversione di griglia. Poco oltre metà corsa sono in tre a guidare la corsa: la battaglia fra Hughes e Zendeli ha permesso a Vesti di riagganciare i due battistrada. Il danese attacca Zendeli, mentre Hughes (che ha gestito meglio le gomme) allunga. A sette giri dal termine Vesti è secondo. Tanto sovrasterzo per Sargeant -che è costretto a remare molto- mentre Vesti va ad attaccare Hughes per la prima posizione. Il danese va in testa, i problemi di Sargeant aumentano e ne trae vantaggio Enzo Fittipaldi, che lo sorpassa. A tre giri dalla fine Vesti deve difendere la leadership, più indietro Piastri conquista l'undicesima piazza e va a caccia di Lawson per guadagnare la prima fila domani. Sargeant ci mette orgoglio e si riprende la quinta posizione. Vesti e Hughes in battaglia si prendono qualche rischio mentre alle loro spalle Pourchaire torna su Zendeli (che detiene il giro veloce sin dalla terza tornata).