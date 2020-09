Charles Leclerc ritrova il sorriso grazie al 5° posto ottenuto nelle qualifiche del GP di Toscana: "Abbiamo conquistato il miglior piazzamento possibile, sono contento. Il bilanciamento andava bene, ora cerchiamo performance pura per la gara". Deluso Vettel, solo 14°: "Non riesco a guidare la macchina, difficile fare previsioni per la gara". Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP MUGELLO, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

La Ferrari chiude la giornata di qualifiche con due risultati opposti tra i piloti. Charles Leclerc è bravo e anche un po' fortunato (il testacoda di Ocon nel finale del Q3 ha costretto ad abortire l'ultimo giro a molti avversari), prendendosi il 5° posto nel GP di Toscana, dove la Rossa celebra le mille gare nel Mondiale. Ben diverso il sabato di Sebastian Vettel, 14° ed eliminato in Q2, con un distacco pesante (circa mezzo secondo) dal compagno.

Leclerc: "Migliorato il bilanciamento della Ferrari" "Il quinto posto oggi era il massimo che potessimo sperare - ha spiegato Leclerc a Sky Sport -. Arrivavamo da due weekend difficili per la squadra, pensavo che il Q3 fosse il nostro obiettivo, non speravo di essere quinti alla partenza. Sono molto contento, non si poteva fare di più. Siamo passati da assetti differenti da Monza e Spa, erano difficili da gestire e non avevamo confidenza. Il bilanciamento oggi era meglio, abbiamo lavorato bene e la macchina mi piaceva. Dobbiamo trovare performance pura per la gara, ma andava meglio. Il passo gara venerdì non era così male. Le tre macchine dietro di noi, forse quattro, vanno più forte di noi sul passo gara. Il mio lavoro è quello di migliorare la vettura, cercherò di farlo al meglio".