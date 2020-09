Mekies: "Risultato importante dopo Spa e Monza"

Ferrari soddisfatta al termine delle qualifiche del Mugello, con il 5° posto conquistato da Charles Leclerc. Così ai microfoni di 'Sky Sport' il Direttore Sportivo, Laurent Mekies: "Abbiamo sfruttato tutto ciò che si poteva in qualifica, per noi è un risultato importante dopo Spa e Monza. Vettel? C'è molto equilibrio, avremo le due macchine all'interno di un gruppo molto compatto". Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP MUGELLO, LA CRONACA DELLE QUALIFICHE