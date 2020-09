Sainz, che paura: "Rivisto brutte immagini"

Carlos Sainz commenta, piuttosto scosso, l'incidente che lo ha visto protagonista al 6° giro del GP di Toscana: "Incidente pericoloso, dobbiamo analizzare queste situazioni e imparare per non ripetere questi errori in regime di Safety. Ho rivisto brutte immagini del passato".

"Questa è una situazione che non voglio si ripeta. Andare a 250 km/h e trovarmi tre macchine così intrecciate non lo auguro a nessuno. Mi hanno ricordato brutte immagini del passato". E' un Carlos Sainz ancora piuttosto scosso quello che si è presentato ai microfoni di 'Sky Sport' dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto con altre tre vetture al 6° giro del GP di Toscana. Dopo la ripartenza in regime di Safety Car, la McLaren dello spagnolo è rimasta coinvolta in una carambola, da cui fortunatamente sono usciti tutti illesi.