Partenza con il botto, nel vero senso della parola, per il GP di Toscana. Prima i contatti in partenza, che hanno coinvolto Vettel, Sainz, Gasly e Verstappen. Poi, dopo la Safety Car, il pauroso botto in ripartenza a 260 km/h con altri quattro piloti out, fortunatamente, senza conseguenze. Il GP è in diretta oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP MUGELLO, CRONACA LIVE