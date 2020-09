T-shirt Hamilton, nessuna sanzione dalla FIA

La decisione della FIA dopo che il pilota della Mercedes che si era presentato sul podio del Mugello con una maglietta che invocava giustizia per Breonna Taylor contro le violenze della polizia in Usa

La FIA non aprirà nessuna inchiesta su Lewis Hamilton dopo la maglietta indossata sul podio al termine del GP della Toscana. Come riporta Sky Sports è questa la decisione presa dalla Federazione, che pareva intenzionata a mettere sotto indagine il pilota della Mercedes per la t-shirt mostrata al Mugello. Un messaggio, quello scritto a chiare lettere sulla maglietta, che ha immediatamente fatto il giro del mondo, con cui Hamilton invocava giustizia per Breonna Taylor, la cittadina americana uccisa a Louisville il 13 marzo 2020 a seguito di una sparatoria da tre agenti che stavano effettuando una perquisizione nella sua abitazione.