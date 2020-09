Caccia ai tagliandi per assistere al GP dell'Emilia-Romagna nel weekend del 1° novembre all'Autodromomo Enzo e Dino Ferrari. Dopo l'apertura della prevendita, per poco più di 13mila posti come da ordinanza della Regione, settori già esauriti in tempi record. In questo fine settimana la F1 è in Russia: GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV, IL PROGRAMMA DI SOCHI SU SKY

Si avvia verso il sold out la vendita di biglietti per assistere al GP dell'Emilia-Romagna nel weekend del 1° novembre all'Autodromomo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dopo l'apertura della prevendita, per poco più di 13mila posti come da ordinanza della Regione, settori già esauriti in tempi record. A breve sarà aperta la vendita per altre tribune, sempre sul circuito online di TicketOne.