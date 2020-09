Un weekend importante, almeno sulla carta, per Kimi Raikkonen a Sochi. In occasione del GP di Russia, infatti, il pilota finalndese dell'Alfa Romeo Racing eguaglierà i 322 GP disputati da Rubens Barrichello. È un traguardo che non sembra condizionare le decisioni sul futuro di Kimi, così come i timori che questo record possa essere conquistato tra un anno da Fernando Alonso. "Non sarà questo il motivo che mi convincerà a resatre o meno, ogni record finisce prima o poi per essere superato, è così in ogni sport. Come ho detto tante volte, non significa niente per me, non fa alcuna differenza, ma forse in futuro se presterò attenzione a queste cose forse le valuterò in modo diverso. Oggi per me questa gara è come le altre, il mio obiettivo è fare in modo che sia un buon weekend".