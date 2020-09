Hamilton, caccia al record di Schumi. GP ore 13.10

Cambia l'orario del via della F1, oggi il GP di Russia scatta alle 13.10. In pole sempre Hamilton, a un passo dal record di vittorie di Schumacher (91). Rercord di presenze invece per Raikkonen. Cambia la griglia di partenza: Leclerc scatta dal decimo posto dopo la penalità ad Albon (sostituzione della trasmissione). La gara di Sochi è live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

NUOVI ORARI PER F1 E MOTOGP: LE GARE DI OGGI SU SKY