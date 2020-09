Charles Leclerc non vede l'ora di ripartire con la sua Ferrari a Sochi: "E' sempre bello tornare in macchina, siamo in difficoltà ma dobbiamo restare motivati. Il Mugello è una pista che mi piace, spero resti in calendario. Vedremo qualche piccola novità già in Russia". GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GUIDA TV, IL PROGRAMMA DI SOCHI SU SKY

Charles Leclerc ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP di Russia, in programma a Sochi, decimo appuntamento del Mondiale. "È sempre bello guidare una Ferrari, farne parte, anche se le performance quest’anno non sono state delle migliori finora: di certo non siamo nelle posizioni che vorremmo - ha spiegato il monegasco -. Stiamo vivendo un momento di difficoltà e dobbiamo accettarlo. Dal mio punto di vista nell'ultimo GP ho vissuto un ottimo sabato, ma la domenica ho incontrato molte più difficoltà". Leclerc torna sul GP di Toscana: "Il Mugello? È una pista che amo, e nonostante alcuni incidenti nell’ultimo GP io spero che la Formula 1 ci torni nel prossimo futuro. E' un tracciato su cui si può superare ed essere superati con facilità, in cui ci si diverte a guidare". Infine una battuta sul probabile nuovo record di vittorie di Hamilton in F1: "Lewis merita tutto quello che sta facendo in Formula 1".