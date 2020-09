Il pilota spagnolo pronto a tornare in pista nel 2021 e guarda al futuro con ottimismo: "Non sono tornato per andare in giro per il mondo tra ristoranti e hotel. Il prossimo anno il titolo sarà ancora della Mercedes, ma poi con il cambio delle regole può succedere di tutto"

Fernando Alonso pronto a tornare in Formula 1, il conto alla rovescia è inziato. Il pilota sarà in pista dal 2021 con la Renault-Alpine e guarda con ottimismo soprattutto al campionato 2022. Lo spagnolo è deciso a non essere solo un figurante, come da lui stesso fatto intendere in un documentario su Amazon: "Non sono tornato per i ristoranti, gli hotel e le città da girare. Con lo spostamento delle nuove regole al 2022 dovevo decidere se tornare subito o aspettare, ho preferito tornare subito. Nel 2021 il titolo andrà ancora di Hamilton e alla Mercedes, ma dal 2022 può succedere tutto".