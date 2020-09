Ora è ufficiale: Stefano Domenicali è il nuovo CEO e Presidente della Formula 1. L'ex team principal della Ferrari, reduce dall'esperienza in Lamborghini, prenderà il posto da gennaio 2021 di Chase Carey in qualità di amministratore delegato del Circus. "Porterò in F1 le mie esperienze", ha detto il manager italiano

GP RUSSIA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE