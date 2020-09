Domenicali, manager di scuola Ferrari: la carriera

La Formula 1 torna a parlare italiano grazie a Stefano Domenicali , nominato da Liberty Media nuovo CEO e Presidente della Formula 1 . Il manager emiliano prenderà il posto di Chase Casey a partire dal prossimo 1° gennaio 2021 . Greg Maffei, che della compagnia americana detentrice del brand F1 è il boss, ha avuto parole al miele per Domenicali: "Stefano ha avuto grandi successi in Formula 1 con la Ferrari e nel settore automobilistico con Audi e Lamborghini".

La carriera di Stefano Domenicali

Domenicali, 55 anni, vanta un ottimo rapporto con i vertici di F1, in particolare con il direttore generale Ross Brawn ma anche con il presidente della FIA Jean Todt, grazie al suo periodo alla Ferrari. Nato a Imola e formatosi all'Università di Bologna con laurea in Economia e Commercio, è entrato nel 1991 a far parte della Scuderia di Maranello per subentare a Todt nel 2007 alla guida della squadra. Nel 2008 ha vinto il Mondiale Costruttori, ultimo titolo del Cavallino, con piloti Raikkonen e Massa. Nel 2014 l'addio alla Rossa dopo aver rassegnato le dimissioni, poi ha fatto parte della commissione sicurezza FIA prima del passaggio a Lamborghini dove ha ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato