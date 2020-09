Va a Yuki Tsunoda la pole position del GP di Russia di Formula 2. Seconda fila per il leader del Mondiale, Mick Schumacher, che precede il suo diretto inseguitore Ilott. Quinto l'italiano Ghiotto. Gara 1 in programma sabato con diretta su Sky Sport F1

Yuki Tsunoda si prende la pole del GP di Russia di Formula 2. A Sochi, il giapponese della Carlin precede il compagno di squadra Daruvala e la Prema del leader del Mondiale, Mick Schumacher, che scatterà dalla seconda fila insieme al suo primo inseguitore in classifica, Callum Ilott. Quinta piazza per l'italiano Luca Ghiotto. Settimo il russo Shwartzman, che a Sochi corre il GP di casa. Gara 1 è in programma sabato alle 9.10 con diretta su Sky Sport F1.