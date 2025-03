All'alba della nuova stagione c'è un pezzo di Italia che sorride con Kimi e il suo meraviglioso 4° posto, mentre l'altra parte cerca già le prime risposte per una Ferrari che dal Q3 di sabato si è spenta, nelle prestazioni ma anche in alcune interpretazioni della gara da rivedere. Il team professa calma, ma su una pista vera come la Cina tra pochi giorni si è già costretti dimostrare che il progetto ha margini di miglioramento. Intanto, gli avversari volano. Il weekend di Shanghai live su Sky e in streaming su NOW

Gioie e dolori. All'alba della nuova stagione di Formula 1 c'è un pezzo di Italia che giustamente sorride con Kimi Antonelli, mentre l'altra parte è costretta a leccarsi le ferite e cercare in fretta già le prime risposte. Dal Q3 di sabato in avanti la Ferrari è infatti scomparsa tra prestazioni dubbie e alcune interpretazioni della gara da rivedere. Ma al di là degli errori di Leclerc che ha pagato un testacoda e la scelta di ritardare di un giro la sosta durante il nubifragio e le difficoltà effettive di Hamilton ancora nella sua curva di apprendimento, è stata di base la Rossa a non essere proprio all’altezza della concorrenza.

La SF-25 in Australia non è stata competitiva in qualifica sull’asciutto e ha deluso in gara sul bagnato dove all’inizio sulle intermedie si è presa 31 secondi di distacco in 20 giri lanciati. Vasseur ma anche i piloti professano calma, ma su una pista vera come la Cina tra pochi giorni la Ferrari è già costretta a dimostrare che questo progetto ha diversi margini di espressione e miglioramento perché gli avversari volano, McLaren soprattutto.