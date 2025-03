Un altro GP in arrivo nel calendario del Mondiale? Terminato il Gran Premio dell'Australia Stefano Domenicali, CEO di Formula 1, è volato a Bangkok, dove ad attenderlo c'era la premier Thailandese Paetongtarn Shinawatra. Un incontro programmato per discutere della possibilità della nazione di entrare a far parte del calendario del Circus, come confermato dallo stesso Domenicali: "Sono stato lieto di incontrare Paetongtarn Shinawatra, il Primo Ministro della Thailandia e il suo team per discutere dei loro impressionanti piani per ospitare una gara a Bangkok. Non vedo l'ora di continuare le nostre discussioni nelle settimane e nei mesi a venire". Un'entrata in calendario che consentirebbe alla Formula 1 di continuare la propria espansione e alla Thailandia di avere un altro Gran Premio dopo quello MotoGP a Buriram, dove è partita la stagione del Motomondiale 2025.