Dall'Italia alla Russia: la Formula 1 si sposta a Sochi per il decimo appuntamento del Mondiale 2020. Qui tutto il programma da non perdere: il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Da giovedì 24 a domenica 27 settembre la Formula 1 torna in pista per il Gran Premio di Russia, decima tappa del Mondiale 2020. Domenica, l’appuntamento live con la gara alle ore 13.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, anche in 4K HDR su Sky Q satellite e in live streaming su NOW TV. In pista nel fine settimana anche la F2.

Sky è pronta a raccontare tutta l’atmosfera del gp russo con una copertura live dedicata: giovedì alle ore 18, Speciale Raikkonen “Eskimo”, con l’intervista all’ex pilota della Ferrari che proprio in Russia celebra il raggiungimento del record di GP disputati in carriera (322 come Barrichello).

Hamilton e il record di Schumacher

Sorprese e approfondimenti anche sul campione del mondo Lewis Hamilton che in caso di vittoria del GP, domenica potrebbe eguagliare il record di successi in F1 di Michael Schumacher (91). Inoltre, sabato alle ore 18.30, il pilota “di casa” Daniil Kvjat sarà ospite a “Paddock Live Show”.

Come seguire il GP della Russia su Sky Sport

Dalle prove libere alle gare, le telecronache sono di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero, mentre al commento della F2 ci sono Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. Il filo diretto con la pista è garantito dall’inviata Mara Sangiorgio. Live dalle 17.45 di domani, il weekend di gara si aprirà con il “Paddock Live Pit Walk” con Federica Masolin, conduttrice di tutti gli studi di approfondimento del weekend, insieme a Davide Valsecchi e Jacques Villeneuve (in collegamento). Domani alle 19.30 (in differita), la sintesi della conferenza stampa piloti. Dopo le prove libere di venerdì, sabato alle 14 toccherà alle qualifiche, mentre domenica la gara sarà alle 13.10. Sempre domenica, alle 19, Fabio Tavelli condurrà “Race Anatomy”, l’approfondimento di riepilogo dei temi della giornata di gara.

Il simulatore Dallara

E per presentare il GP di Russia, anche questo fine settimana Matteo Bobbi salirà a bordo del simulatore Dallara, l’avanzatissimo sistema di completa simulazione delle piste che permette di replicare il comportamento della monoposto con una precisione senza precedenti. Durante i GP Matteo Bobbi si collegherà con la pista dalla SkySportTechRoom per analizzare nel dettaglio i fatti della pista.

Programmazione del GP di Sochi, in diretta su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno



Venerdì 25 settembre

Ore 8.30: prove libere F2

Ore 9.45: Paddock Live

Ore 10.00: prove libere 1 F1

Ore 11.30: Paddock Live

Ore 12.55: qualifiche F2

Ore 13.45: Paddock Live

Ore 14.00: prove libere 2 F1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: conferenza stampa Team Principal (differita)

Ore 18.30: Paddock Live Show

Sabato 26 settembre

Ore 9.10: gara F2

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 11.00: prove libere 3 F1

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 13.15: #skymotori

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.00: qualifiche

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live Show - ospite Daniil Kvjat

Domenica 27 settembre



Ore 9.50: Sprint Race F2

Ore 11.30: Paddock Live gara

Ore 13.10: gara

Ore 15.10: Paddock Live

Ore 15.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy