Russia, Gara-1 a Schumi Jr: sempre più leader

Altro successo del pilota del Team Prema che rafforza la sua leadership nel Mondiale di Formula 2: 186 punti. Sul podio anche Tsunonda e Ilott. Quarto l'italiano Ghiotto, fuori dai punti Schwartzman che sbaglia tutto dall'inzio della gara. Il weekend del GP di Sochi è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Ancora una vittoria per Mick Schumacher, ancora punti per rafforzare la leadership nel Mondiale di Formula 2. Doppietta Carlin in prima fila a Sochi per la terz'ultima Feature Race della stagione 2020 di Formula 2: in pole position il giapponese Tsunoda, accanto a lui l'indiano Daruvala suo compagno di squadra. Dalla seconda fila alla quinta tutti i migliori, in lotta per il campionato e racchiusi in otto posizioni e 53 punti appena. Dalla seconda fila parte il leader della stagione Mick Schumacher. Allo spegnimento dei semafori Schumacher scatta benissimo alle spalle di Tsunoda e sorpassa Daruvala.

Dietro è lotta per un posto al sole Il mucchio selvaggio arriva alla prima frenata molto raggruppato e le due Charouz (Deletraz e Piquet) rimangono coinvolte in un contatto del quale fanno le spese anche Nissany, Vips, Drugovich e soprattutto Lundgaard, terzo in classifica generale e subito fuori gioco. Entra in pista la safety car. Alla ripartenza è Tsunoda il leader della corsa. Al sesto giro inaugura i rientri al box Daruvala con un undercut programmato per attaccare Schumacher sulla distanza. Intanto al settimo giro Ghiotto sorpassa Aitken e sale in quarta posizione. Fine dell'ottavo giro: rientrano al pit i primi quattro e si accoda anche Shwartzman (doppio pit stop del team Prema, il russo ritarda appena per via di un dado che non si avvita alla posteriore destra). Guida la classifica virtuale Tsunoda, davanti a Schumacher, Ilott, Daruvala. Giri veloci in serie -intanto- per Tsunoda. A dieci tornate dal termine, Tsunoda e Schumacher sono in testa alla corsa, separati da un nulla e Mick Schumacher alla prima occasione lo supera guadagnando la leadership.