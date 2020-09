I commissari hanno inflitto a Lewis Hamilton una doppia penalità per irregolarità in partenza: ecco spiegati i motivi dell'episodio chiave nel GP di Russia. Il britannico ha già perso 10 punti dalla sua 'patente' FIA nell'ultimo anno e ora rischia la squalifica di un GP in caso di ulteriori penalizzazioni

Lewis Hamilton come un qualunque autista indisciplinato. Il britannico è stato penalizzato di 10'' e di due punti sulla licenza FIA per una doppia penalità. Il motivo? Irregolarità in partenza. Il campione del mondo della Mercedes si è fermato in una posizione non corretta all’uscita dalla pitlane, non effettuando lo ‘start’ di prova in quelle che sono le zone adibite dalla Direzione Gara. Hamilton ha fatto due partenze di prova irregolari e per questo motivo gli è stata inflitta una doppia penalità.