"Gara solida, fatto passo in avanti. Piedi per terra, ma gara positiva". Charles Leclerc sembra aver ritrovato la serenitò dopo il sesto posto in Russia al termine di una gara alla quale la Ferrari è arrivata con degli aggiornamenti ma anche dopo un sabato complicato. "Sorpresa per noi essere competitivi in gara - ha aggiunto - dobbiamo capire perché, ma è positivo. Siamo compettivi più di altre macchine, al Mugello è stato difficile. Abbiamo fatto un passo in avanti. Non potevamo provare la soft, era al limite. Fatta la strategia giusta, perso un po' di tempo al pit-stop su Ricciardo. Comunque non si fa niente con i se e i ma. Aggiornamenti? La strada sembra giusta, è stato un piccolo aggiornamento e non siamo andati bene grazie a questo. Avremo un upgrade magiore in Germania, vedremo come andrà lì".