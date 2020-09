Il tedesco spiega la sua gara a Sochi, chiusa al 13° posto: "Sfortuna al primo giro, bloccato dagli incidenti". Ma non risparmia una frecciata alla squadra: "Non perdevo solo dal posteriore, perdevo da tutta la macchina". Il Mondiale torna dal 12 al 14 ottobre in Germania: diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Mi sarebbe piaciuto fermarmi prima ma non faceva differenza. Sfortuna al primo giro, ero nel mezzo degli incidenti ed ero bloccato a livello di strategia. Non sono soddisfatto, non avevo il passo e ho finito presto le gomme. Ho fatto il massimo per quello che avevo, ma sono rimasto bloccato. Non perdevo solo dal posteriore, perdevo da tutta la macchina". Sebastian Vettel racconta così la sua gara di Sochi, chiusa al tredicesimo posto.