Con il trionfo al Nurburgring, Lewis Hamilton eguaglia a quota 91 il record di vittorie in Formula 1 che appartiene a un mito come Michael Schumacher. Il britannico della Mercedes ha impiegato un anno in meno, riuscendo a vincere almeno un GP in tutte e 14 le stagioni nel circus

Hamilton, sempre un GP vinto in Formula 1

Hamilton raggiunge il traguardo delle 91 vittorie in Formula 1 nel suo 14° anno da professionista. Schumacher, invece, aveva impegato 15 anni per riuscire in questa impresa. Dal punto di vista della precocità, il britannico ha dunque fatto meglio, riuscendo a conquistare una vittoria in ogni stagione nel circus. Al contrario, Schumi aveva finito all'asciutto nel suo anno di debutto (1991) e nel triennio in Mercedes dal 2009 al 2012. L'anno seguente, il sette volte iridato fu sostituito sulla monoposto di Stoccarda proprio da un certo Lewis Hamilton. L'ex pilota della McLaren aveva già strappato il record di pole position (68) a Schumi a Spa-Francorchamps 2017, ora eguaglia quello dei successi. Per superarlo avrà la chance, già dal prossimo GP a Portimao oppure a Imola.