Incredibile incidente per Carlos Sainz al via del GP di Russia. Lo spagnolo va lungo e si ritrova in una via di fuga, qui per rientrare nei paletti, perde il controllo della sua McLaren e si schianta contro il muro ad alta velocità. Nessuna conseguenza ma solo tanto spavento per Sainz, costretto ovviamente al ritiro. A muro anche la Racing Point di Perez

LA CRONACA DEL GP DI RUSSIA