Honda lascia la Formula 1 a fine 2021: è ufficiale

La Honda lascia la Formula 1 a partire dalla fine del 2021. La casa giapponese lo ha annunciato con un comunicato nella mattinata di venerdì 2 ottobre. Honda era tornata nel Circus della F1 nel 2015, fornendo i motori per la Red Bull e l'Alpha Tauri. Nella stagione 2020 ha ottenuto due vittorie finora, con Max Verstappen a Silverstone e Pierre Gasly a Monza. L'azienda nipponica ha spiegato che ora l'obiettivo è quello di concentrarsi sulla realizzazione della neutralità carbonica, cioè la produzione di veicoli a emissioni zero, entro il 2050. "Honda deve concentrare le proprie risorse aziendali nella ricerca e nello sviluppo delle future tecnologie per i propulsori, compresi i veicoli a celle a combustibile e la batteria EV per veicoli elettrici - ha spiegato la casa giapponese in un comunicato -. Per questo Honda ha creato un nuovo centro chiamato 'Innovative Research Excellence, Power Unit & Energy'. Honda si concentrerà sulla futura realizzazione della neutralità carbonica. E per questo ha deciso di concludere la sua partecipazione in Formula 1".

Con Honda e Alpha Tauri fino a fine 2021

"Gli sport motoristici sono nel Dna di Honda, che continuerà ad affrontare con passione le sfide e a impegnarsi per essere la numero 1 in tutte le corse a cui prende parte - si legge ancora nel comunicato -. Honda lavorerà insieme a Red Bull e Alpha Tauri per continuare a competere con il massimo impegno e lottare per le vittorie in F1 fino alla fine della stagione 2021".