Dopo Sochi, aggiornamenti per la Ferrari anche al Nurburgring. A cominciare dal fondo della SF1000. Si tratta di una novità "prevista" e che fa parte del più ampio pacchetto portato in Russia dal team di Maranello. Interventi che due settimane fa hanno portato a un miglioramento, come dimostra la gara di Charles Leclerc a Sochi. Tutto verrà testato a partire dalle prime libere di venerdì, con il nuovo fondo che ha l’obiettivo di trovare il giusto carico al posteriore, rendere la macchina più bilanciata e più precisa nell’inserimento in curva. Modifiche ci saranno anche ai barge board. I primi passi, come detto, ci sono stati. Ora vedremo che risposte arriveranno dal Nurburgring. Gli aggiornamenti non dovrebbero fermarsi al GP dell'Eifel, potrebbero infatti essere adottati nuovi deviatori di flusso nei weekend successivi.