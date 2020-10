Nurburgring, oggi la pole. Alle 12 Libere 3 LIVE

Il meteo ieri ha imposto la cancellazione delle prove libere, oggi si comincia a girare alle 12 per le FP3. Sessione che diventa molto importante, ma occhio al calo delle temperature. Hamilton a un passo dal record di vittorie di Schumacher, la Ferrari porta in pista altre novità dopo Sochi. Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

