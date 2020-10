Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport prima del GP dell'Eifel: "Abbiamo pezzi nuovi, ma non aspettiamoci miracoli. Serve tempo, siamo nella giusta direzione. Freddo e pioggia? Difficile fare previsioni, ma di solito si creano opportunità". Il weekend in Germania è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del weekend del Nurburgring, dove si correrà il GP dell'Eifel: "Portiamo dei pezzi dopo aver analizzato i problemi, ma sappiamo che non c'è una soluazione miracolosa - ha spiegato il monegasco, riferendosi agli aggiornamenti che sono arrivati da Maranello -. Servirà tempo, ma andiamo nella giusta direzione". Al Nurburgring sono attese temperature basse e pioggia: "Non so come condizionerà il meteo, sicuramente con gare così ci sono opportunità - ha detto il ferrarista -. Abbiamo fatto sempre fatica con il freddo e mai abbiamo gareggiato con temperature così basse. Vedremo cosa succederà".