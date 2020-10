il 40enne pilota finlandese sembra vicino alla sua terza stagione con Alfa, sarebbe anche la 19esima in F1. Resta un nodo da sciogliere, quello del pilota che lo affiancherà nel 2021: Antonio Giovinazzi o Mick Schumacher? Il weekend in Germania è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Sembra sempre più vicino l’annuncio ufficiale del rinnovo di Kimi Raikkonen con l’Alfa Romeo Racing. Se così fosse, il 40enne pilota finlandese si preparerebbe a vivere la sua terza stagione con questo team, ma soprattutto la sua diciannovesima annata in Formula 1. Resta però un nodo da sciogliere, quello del pilota che lo affiancherà: Antonio Giovinazzi o Mick Schumacher. Il primo sarà in pista nelle prime libere a Nurburgring per il suo esordio ufficiale in F1.