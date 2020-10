Mick Schumacher pronto a esordire in F1 nelle prime libere del GP dell’Eifel al Nurburgring al volante dell’Alfa Romeo Racing. Anche Ilott, altro pilota della Ferrari Driver Academy, in pista ma con una Haas. Il weekend in Germania è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

L'emozione non mancherà e probabilmente neanche la pressione. Mick Schumacher però è già abituato a gestire tutto questo: figlio del 7 volte campione del mondo, attualmente leader del campionato di Formula 2, Schumi Jr. è pronto a fare il suo esordio ufficiale in F1. Guiderà un'Alfa Romeo Racing nel corso delle prime libere del GP dell'Eifel. La Germania, il Nurburgring e il mito intramontabile del papà a 20 anni dal primo titolo in Ferrari proprio su questo tracciato (qui le FOTO), sono gli ingredienti di un venerdì che sembra sancire (o quantomeno rendere imminente) l'ingresso del 21enne Mick nella massima serie. Non sarà l'unico pilotino della Ferrari Driver Academy a scendere in pista: con lui ci sarà Callum Ilott, che si accomoderà invece su una Haas. Schumi Jr è arrivato in mattinata al circuito del Nurburgring e ha fatto una camminata sul tracciato con il team e anche Antonio Giovinazzi, attuale titolare con Kimi Raikkonen alla Alfa.