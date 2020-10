Rinviato il debutto in Formula 1 per Mick Schumacher, con il maltempo che ha costretto gli organizzatori a cancellare le prime libere, in cui il tedesco sarebbe dovuto scendere in pista con l'Alfa: "Peccato, ma è già una grande esperienza fare parte del team. Spero di avere una nuova opportunità prima della fine dell'anno". Il GP dell'Eifel è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) LA GIORNATA DI LIBERE AL NURBURGRING

Debutto rinviato per Mick Schumacher in Formula 1. La pioggia e la nebbia hanno tormentato il Nurburgring per tutta la giornata di venerdì, con gli organizzatori che hanno cancellato entrambe le sessioni di libere. Niente FP1 con l'Alfa per il figlio di Michael, sicuramente l'uomo più atteso del weekend: "Ovviamente mi sarebbe piaciuto scendere in pista e guidare, ma è già grandioso essere qui con il team, partecipare alle riunioni e lavorare con i meccanici e gli ingegneri - ha detto -. Mi spiace per i tifosi, che non ci hanno visto in pista. Peccato, ma la sicurezza deve sempre essere una priorità".